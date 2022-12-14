Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон опроверг незаконное использование поставленного Украине западного оружия
Армия
Капитан Бессонов удостоился медали Суворова за мужество и отвагу в зоне СВО
Мир
Испания отправит 48 электрогенераторов на Украину до Нового года
Спорт
Месси сравнил число сыгранных на ЧМ матчей с рекордом Лотара Маттеуса
Спорт
Сборная Аргентины победила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022
Мир
План Сунака по ужесточению миграционной политики Великобритании раскритиковали в ООН
Мир
Истребитель упал на юге Италии
Мир
Власти США могут на этой неделе объявить о передаче Украине ЗРК Patriot
Мир
Сийярто заявил о возможности изменения Россией договоров из-за потолка цен на газ
Мир
Лавров поздравил Алейника с его назначением на должность главы МИД Белоруссии
Происшествия
Житель Алтайского края до смерти избил мать за злоупотребление алкоголем
Общество
Фильм РЕН ТВ «Донбасс: возрождение» получил премию общества «Знание»
Сюжет:

Более 200 рейсов отменят в аэропортах Парижа из-за ожидаемого снегопада

0
Фото: Global Look Press/dpa/Jonas Walzberg
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рейсы из парижского аэропорта Шарль-де-Голль 14 декабря отменят из-за прогнозируемых снегопадов. Об этом сообщил телеканал BFMTV во вторник, 13 декабря.

Помимо снежных осадков прогнозируется гололед. В течение нескольких дней Франция переживала морозы, которые на 5–6 градусов ниже нормы.

Так, местные власти Иль-де-Франс призвали жителей ограничить свои поездки на автотранспорте и перейти в удаленный режим работы. А также в Нормандии приостановлена работа школьного транспорта.

Ранее, 12 декабря, снежная буря, обрушившаяся на Эстонию, оставила без электричества около 12 тыс. домохозяйств. Департамент транспорта ввел специальный режим технического обслуживания на дорогах. Жителям рекомендовано не пользоваться автомобилями без особой необходимости.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022