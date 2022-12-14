Более 200 рейсов отменят в аэропортах Парижа из-за ожидаемого снегопада

Рейсы из парижского аэропорта Шарль-де-Голль 14 декабря отменят из-за прогнозируемых снегопадов. Об этом сообщил телеканал BFMTV во вторник, 13 декабря.

Помимо снежных осадков прогнозируется гололед. В течение нескольких дней Франция переживала морозы, которые на 5–6 градусов ниже нормы.

Так, местные власти Иль-де-Франс призвали жителей ограничить свои поездки на автотранспорте и перейти в удаленный режим работы. А также в Нормандии приостановлена работа школьного транспорта.

Ранее, 12 декабря, снежная буря, обрушившаяся на Эстонию, оставила без электричества около 12 тыс. домохозяйств. Департамент транспорта ввел специальный режим технического обслуживания на дорогах. Жителям рекомендовано не пользоваться автомобилями без особой необходимости.