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Месси сравнил число сыгранных на ЧМ матчей с рекордом Лотара Маттеуса

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Фото: Global Look Press/Cao Can
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Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси сравнил число сыгранных на чемпионатах мира матчей с рекордом немца Лотара Маттеуса, когда вышел на поле полуфинальной игры против сборной Хорватии в Катаре. Футболист провел 25-ый матч на мировом первенстве во вторник, 13 декабря.

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Турнир в Катаре стал для 35-летнего Месси пятым в карьере. До этого он играл на ЧМ в 2006, 2010, 2014, 2018, 2022-м годах. Его соперник по рекорду — Маттеус — в 1982, 1986, 1990, 1994 и 1998 годах.

Аргентинец при этом может стать абсолютным рекордсменом по этому показателю, если сможет выйти в составе сборной Аргентины еще в одном матче ЧМ-2022, пишет «Спорт-Экспресс».

Лотар Маттеус выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и «Баварию», а также итальянский «Интер». В 1990 году стал обладателем «Золотого мяча».

Рекорд по числу матчей на чемпионатах мира среди игроков сборной СССР принадлежит Льву Яшину (13), а среди игроков сборной России в пятерку входят Сергей Игнашевич (8), Игорь Акинфеев (8), Александр Самедов (8), Валерий Карпин (6) и Юрий Никифоров (6).

10 декабря Лионель Мессии был признан лучшим игроком матча четвертьфинала чемпионата мира (ЧМ) 2022 года между сборными Аргентины и Нидерландов. И в тот же день Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение начать разбирательство в отношении Ассоциации футбола Аргентины после четвертьфинального матча чемпионата мира в Катаре, в котором аргентинцы обыграли голландцев.

Накануне, 9 декабря, Месси стал вторым в истории национальной сборной спортсменом, забивавшим 10 голов на чемпионатах мира по футболу, после Габриэля Батистуты.

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