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Женщину и двоих детей спасли при пожаре в многоэтажке в Ижевске

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В Ижевске (Удмуртия) при пожаре в многоквартирном доме были спасены женщина и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Пожар произошел в ночь на 13 декабря в девятиэтажном доме по улице Сабурова. К моменту прибытия спасателей открыто горела квартира на шестом этаже, наблюдалось сильное задымление, пишет ИА «Сусанин».

«Первой спасли женщину, она ждала помощи у двери одной из соседних от места пожара квартир. Там же обнаружили мальчиков, в спасустройствах вынесли их в безопасную зону», — рассказал начальник караула 4-й ПСЧ МЧС Удмуртии Денис Пушин.

Спасенных детей передали сотрудникам скорой помощи. Мальчиков госпитализировали с острым отравлением продуктами горения, уточняет Udm-info.ru.

Всего при пожаре были эвакуированы 53 человека. На тушение потребовалось 10 минут. Площадь возгорания составила 15 кв. м. Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.

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