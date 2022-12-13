Вторую ледовую переправу открыли в Башкирии

В Башкирии начала действовать вторая в республике ледовая переправа. Она расположена через реку Белая в Бирском районе, сообщает 13 декабря пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Протяженность переправы составляет 438 м, ширина – 20 м. Организованы две полосы движения, выезд на лед разрешен автомобилям массой до 3 т.

Как уточняет «МедиаКорСеть», содержанием, обустройством и обследованием ледовой дороги занимается ООО «Речной порт «Бирск».

Первая переправа заработала в Башкирии на прошлой неделе. Ее открыли 7 декабря в Караидельском районе. Грузоподъемность оценивалась в 2 т.