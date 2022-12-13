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Sony запустила страницу с личными итогами 2022 года для игроков на PlayStation

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Фото: Global Look Press/dpa/Marius Becker
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Компания Sony 13 декабря запустила традиционную страницу с персональными итогами года игроков на PlayStation. Из ее данных пользователи смогут узнать, сколько часов и во сколько игр они наиграли за год, сколько трофеев заработали и другую полезную статистику.

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Говорит ли это о желании Sony вернуться на российский рынок

При этом, вероятно, что у пользователей из России сделать это вряд ли получится, пишет «Игромания».

Как отмечает портал, почти сразу после запуска страница Sony перестала работать по всему миру. Пользователи из многих стран не смогли получить свою статистику из-за большого наплыва желающих.

Согласно заявлению платформодержателя, страница с данными игроков будет в доступе до 13 января 2023 года.

Ранее во вторник портал Metacritic подвел итоги года и составил топ худших игр, выпущенных в период с 1 января 2022 года. Рейтинг был составлен среди игр, получивших самые низкие оценки на сайте. Так, худшей игрой признан шутер от первого лица Postal 4: No Regerts. Проект набрал 30 баллов на основе 18 обзоров — из них 17 отрицательных и лишь один нейтральный.

9 декабря специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» сообщили «Известиям», что россияне предпочитают игровые компьютеры консолям нового поколения. Так, объем продаж ПК для геймеров повысился на 32% в натуральном выражении, а в денежном — на 39% по сравнению с 2021 годом. Спустя два года после выхода PlayStation 5 и Xbox Series S/X, интерес к ним заметно снизился.

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