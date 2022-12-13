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Катки начали заливать во дворах многоэтажных домов в Оренбурге

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В Оренбурге приступили к заливке катков во дворах многоэтажных домов. В этом сезоне будут открыты 37 кортов, сообщает городская администрация.

Все площадки заранее очистили от сухой травы, также был выполнен ремонт бортов и защитных сеток. Заливка льда будет проводиться в несколько этапов, пишет ИА «Урал56.Ру».

Ожидается, что первые ледовые площадки во дворах заработают 25 декабря. Занимавшиеся их обустройством подрядчики будут следить за ними и в дальнейшем.

Как уточняет 56orb.ru, на этой неделе также планируется приступить к заливке катка на площади имени Ленина рядом со сквером у Дома Советов, где продолжаются работы по подготовке новогоднего городка. Кроме того, завершена подготовка льда на стадионе «Оренбург», где откроется самый большой каток в городе.

«Каток откроется для оренбуржцев по сложившейся традиции в 20-х числах декабря», — рассказала директор центрального спорткомплекса «Оренбург» Мария Светоюс. Взять коньки на прокат можно будет за 100 рублей в час, цена за вход — 65 рублей с человека.

Кроме того, в Оренбурге приступили к заготовке льда для обустройства ледовых городков, информирует РИА «Оренбуржье». Работы ведутся небольших озерах города. Рабочие вырезают ледяные блоки, из которых затем специалисты изготовят постаменты, различные фигуры и обрамления главных елок.

13 декабря первую партию материала вырезали для скульптур в сквере Гагарина. Толщина блоков составляем примерно 25 см. Блоки со стороной 1 м в будущем станут фигурами Деда Мороза, Снегурочки и других символов Нового года.

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