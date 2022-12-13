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Военкор «Известий» рассказал о работе артиллерии на авдеевском направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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После взятия под огневой контроль трассы на Марьинку, куда постоянно перебрасываются украинские подкрепления, чтобы потом выпускать снаряды по жилым кварталам Донецка, российские военные тем же методом начали пробивать дорогу ко второму украинскому укрепрайону под столицей Донецкой Народной Республики (ДНР) — Авдеевке. Об этом рассказал 12 декабря военкор «Известий» Александр Сафиулин.

Сафиулин побывал на позициях российской артиллерии во время артподготовки. Погода на месте не радует — после оттепели там грязь и жижа, однако артиллерийские расчеты находятся в движении, отметил журналист.

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«Первый выстрел пошел, работать начинают без предупреждения, глушит хорошо. Делают всё быстро, времени ни у кого на подготовку и прочие долгие разбирательства нет. Бьем по укреплениям противника, которые после будут штурмовать бойцы «Спарты», — описал Сафиулин работу артиллерии на месте событий.

Журналист рассказал, что одно из самых опасных и оживленных направлений сейчас — поселок Водяное, за который идут тяжелые бои. Украинский противник старается контролировать местность круглые сутки, в воздухе постоянно кружат коптеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако мобильные расчеты России справляются и с этим.

После паузы артиллерия вновь открывает огонь и первые снаряды попадают точно в цель. Затем, сообщил Сафиулин, военные ее «дорабатывают». После ударов по очередному укрепрайону ВСУ военные меняют локацию. Они перемещаются в тесную, но безопасную капсулу и уступают свою позицию штурмовикам, указал военкор.

Ранее во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Марьинке в ДНР сложная, но город скоро будет освобожден. По словам Пушилина, российским военным удалось перерезать пути снабжения украинских националистов.

Тогда же Пушилин заявил о том, что больше половины территории ДНР освобождено от украинских боевиков. Он добавил, что на данный момент стоит задача освободить всю территорию ДНР в конституционных границах.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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