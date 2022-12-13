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Сийярто заявил о возможности изменения Россией договоров из-за потолка цен на газ

Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о возможности изменения Россией договоров из-за потолка цен на газ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто созвонился с вице-премьером России Александром Новаком, чтобы прояснить дальнейшее сотрудничество в области поставок газа. Как сообщил венгерский министр 12 декабря, Новак допустил изменение при необходимости долгосрочных венгерско-российских контрактов на покупку газа из-за введения потолка цен на газ.

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Однако найти новых партнеров вместо России будет почти невозможно

«Вчера я консультировался по телефону с российским вице-премьером, отвечающим за вопросы энергетики, Александром Новаком. Он выразил открытость к тому, чтобы если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно», — указал Сийярто журналистам.

Ранее во вторник еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон перед началом совещания на встрече министров энергетики Евросоюза (ЕС) заявила, что согласование потолка цен на российский газ — непростая задача из-за сохраняющихся значительных противоречий.

22 ноября в ЕК предложили ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч (€275 за 1 МВт·ч в переводе на цену за 1 тыс. куб. м газа равняются примерно $2,9 тыс.). Как пояснила Симсон, выше этой цены сделки проходить не смогут. Однако 15 стран ЕС критически отнеслись к этому предложению.

Правительство Венгрии прежде признавало, что сможет поддерживать потолок цен на топливо только в том случае, если поставки энергоносителей из России будут стабильными. Так, в конце ноября глава венгерского МИДа Петер Сийярто сказал, что Венгрия намерена выступить за освобождение страны от предельных цен на газ и нефть. Он уточнил, что инициативы Брюсселя ведут к дальнейшему росту цен на нефть и природный газ.

В сентябре Сийярто отмечал, что ряд стран Европы не смогут пережить зиму без российского газа, однако Венгрия готова к зиме только благодаря поставкам из России.

29 ноября Новак заявлял, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурсы из РФ, каким бы он ни был. Он также подчеркнул, что введение такого ограничения создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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