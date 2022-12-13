Реклама
Прямой эфир
Мир
Сийярто заявил о возможности изменения Россией договоров из-за потолка цен на газ
Мир
Лавров поздравил Алейника с его назначением на должность главы МИД Белоруссии
Пресс-релизы
60 тыс. новых авторов и рост времени в ленте на 30%: контентная платформа ОК в 2022
Мир
Захарова возмутилась допуском однополых дуэтов фигуристов в Канаде к соревнованиям
Мир
МАГАТЭ обеспечит присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС
Наука
Путин призвал использовать появляющиеся в период исторических вызовов возможности
Мир
Американский бомбардировщик B-2 загорелся после аварийной посадки
Мир
Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах
Мир
The Times рассказала об участии британских морпехов в тайных операциях на Украине
Культура
Новый фильм Хаяо Миядзаки выйдет летом 2023 года
Мир
Байден сломал руль детского велосипеда при попытке прокатиться
Мир
Захарова сравнила риторику Франции по Украине со шпагатом на стульях

Экс-аналитик ЦРУ назвал Зеленского хорошим актером и плохим политиком

Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский — хороший актер, но плохой политик
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show 13 декабря назвал президента Украины Владимира Зеленского хорошим актером, но плохим политиком.

Невосполнимые траты: Зеленского заподозрили в махинациях с гумпомощью
Конгрессмены требуют расследовать, куда ушли выделенные Киеву деньги

«Он был хорошим комиком и отличным актером, давайте посмотрим правде в глаза», — сказал эксперт.

Макговерн добавил, что украинский лидер не справился со своими задачами как президент, конфликт с РФ это подтвердил.

«У Зеленского нет выбора, кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется, <...> но скоро ему придется осознать, что это не продлится долго», — заключил Макговерн.

Ранее в этот день зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Зеленского «кровавым клоуном» в контексте того, что президент Украины обратился к ЕС с просьбой направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры.

7 декабря ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон высказался о Зеленском, как об опасном диктаторе, который использует средства США для создания однопартийного полицейского государства.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022