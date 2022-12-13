Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show 13 декабря назвал президента Украины Владимира Зеленского хорошим актером, но плохим политиком.

«Он был хорошим комиком и отличным актером, давайте посмотрим правде в глаза», — сказал эксперт.

Макговерн добавил, что украинский лидер не справился со своими задачами как президент, конфликт с РФ это подтвердил.

«У Зеленского нет выбора, кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется, <...> но скоро ему придется осознать, что это не продлится долго», — заключил Макговерн.

Ранее в этот день зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Зеленского «кровавым клоуном» в контексте того, что президент Украины обратился к ЕС с просьбой направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры.

7 декабря ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон высказался о Зеленском, как об опасном диктаторе, который использует средства США для создания однопартийного полицейского государства.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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