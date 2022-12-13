МАГАТЭ обеспечит присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспечит постоянное присутствие своих экспертов по ядерной безопасности на всех украинских АЭС. Об этом 13 декабря сообщается на сайте организации.

Уточняется, что данная договоренность достигнута между главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем для активизации усилий по предотвращению ядерной аварии во время вооруженного конфликта.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Запорожской АЭС не было и нет российских тяжелых вооружений. При этом он отметил, что Москва высоко ценит уровень взаимодействия с МАГАТЭ и намерена продолжать контакты с организацией.

12 декабря страны G7 поддержали агентство в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Кроме того, лидеры стран «семерки» намерены помогать Украине в ремонте, восстановлении и защите ее критически важной энергетической и водной инфраструктуры.

10 декабря Рафаэль Гросси отметил, что создание защитной зоны вокруг ЗАЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь те, кто так поступает, «точно знают, что они делают».

Днем ранее Гросси сообщил, что защитная зона вокруг ЗАЭС может быть организована в обозримом будущем. Однако нельзя забывать и о других станциях на украинской территории, подчеркнул он.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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