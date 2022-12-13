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МАГАТЭ обеспечит присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспечит постоянное присутствие своих экспертов по ядерной безопасности на всех украинских АЭС. Об этом 13 декабря сообщается на сайте организации.

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Уточняется, что данная договоренность достигнута между главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем для активизации усилий по предотвращению ядерной аварии во время вооруженного конфликта.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Запорожской АЭС не было и нет российских тяжелых вооружений. При этом он отметил, что Москва высоко ценит уровень взаимодействия с МАГАТЭ и намерена продолжать контакты с организацией.

12 декабря страны G7 поддержали агентство в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Кроме того, лидеры стран «семерки» намерены помогать Украине в ремонте, восстановлении и защите ее критически важной энергетической и водной инфраструктуры.

10 декабря Рафаэль Гросси отметил, что создание защитной зоны вокруг ЗАЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь те, кто так поступает, «точно знают, что они делают».

Днем ранее Гросси сообщил, что защитная зона вокруг ЗАЭС может быть организована в обозримом будущем. Однако нельзя забывать и о других станциях на украинской территории, подчеркнул он.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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