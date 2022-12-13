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Рябков рассказал об ответах РФ на шаги США в отношении дипломатов

Замглавы МИД Рябков: РФ отвечает на шаги США в отношении дипломатов по принципу «око за око»
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Фото: ТАСС/Дарья Ряжских
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Россия отвечает на недружественные шаги США против дипломатов по принципу «око за око». Таким образом во вторник, 13 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал вынужденный отъезд группы российских дипломатов из США в январе.

«С протянутой рукой за ними не ходим, никаких одолжений не просим»
Замглавы МИД России Сергей Рябков — о наиболее проблемных точках в отношениях с США

Он подчеркнул, что ответные меры Москвы были объявлены, как только шаги по требованию об отъезде российских сотрудников были введены. По словам Рябкова, МИД РФ внимательно следит за тем, чтобы американский персонал уезжал в соответствии с требованиями РФ.

«Я не готов сейчас говорить, сколько людей на рубеже года или в январе уедет из Москвы, по большому счету это неважно. Всё контролируется, и здесь нет никоим образом какого-то с нашей стороны невнимания к такого рода сюжетам. Наоборот, всё это на тщательном и очень четком контроле», — заявил он журналистам.

Рябков отметил, что сейчас уже практически невозможно восстановить цепочку, с какого момента началась череда сокращений дипсостава, взаимных высылок и отказов в аккредитации. По словам замглавы МИД РФ, США превратили работу дипсотрудников в инструмент политического давления.

«Американцы ввели абсолютно немотивированный и ничем не объяснимый трехлетний лимит пребывания наших коллег и товарищей в командировке. Они навязывают свои правила игры в этой сфере. Мы отвечаем, всегда отвечаем по принципу «око за око», необязательно симметрично», — объяснил он.

Из США 1 января уедет очередная группа российских дипломатов из 30 человек, которым Вашингтон предписал покинуть страну. Как 9 декабря заявил российский посол Анатолий Антонов, американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США.

В тот же день в Стамбуле состоялись консультации, касающиеся работы посольств России и США. Как пояснил Рябков, контакты с Соединенными Штатами на эту тему были возобновлены после некоторой паузы. Позже он пояснил, что Россия предложила установить предельный потолок численности персонала в посольствах, однако данное предложение РФ пока не находит отклика у США.

Ранее, 1 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра иностранных дел, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США в свою очередь уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз.

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