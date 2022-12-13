Жительница Нижнего Тагила перевела мошенникам 4 млн рублей

В Свердловской области жертвой мошенничества стала 42-летняя жительница Нижнего Тагила. Женщина лишилась 4 млн рублей, переведя их на «безопасный» счет, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Потерпевшая рассказала в полиции, что ей позвонил неизвестный мужчина с номера, начинающегося на 8-800-, и представился сотрудником банка. Он объяснил, что со счетов тагильчанки зафиксированы заявки на смену финансового номера, а затем перевел звонок на «представителя центрального банка» якобы для консультации.

Следуя рекомендациям, потерпевшая сняла со вклада 1 млн рублей, а затем взяла четыре кредита на общую сумму около 3 млн рублей и перевела всю сумму через ряд банкоматов в центре города, пишет «ТагилСити.ру».

Женщина также рассказала, что в процессе общения с лжебанкирами ей звонил якобы сотрудник Следственного комитета, который заверил ее в необходимости соблюдать политику конфиденциальности и никому не сообщать информацию по этому делу. Спустя несколько дней тагильчанка позвонила на официальный номер ведомства, где ей объяснили, что сотрудника с такой фамилией у них нет и она стала жертвой аферистов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется расследование.

2 декабря сообщалось, что в Калуге мошенники убедили мужчину, что он может получить заработок на бирже. Потерпевший лишился более 4 млн рублей.