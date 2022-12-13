Госдума одобрила в I чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов

Законопроект, направленный на защиту русского языка от избыточного употребления иностранных слов, принят 12 декабря депутатами Государственной думы в первом чтении.

Документ направлен в том числе и на контроль за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка.

Согласно пояснительной записке, законопроект должен подчеркнуть объединяющую роль национального языка как государственного в едином многонациональном государстве, а также расширить и конкретизировать сферы, в которых использование русского языка является обязательным.

«Проект закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», — отметили депутаты.

Законопроект предлагает введение таких понятий, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, в которых зафиксированы нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

Как объяснила в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Тамара Фролова, в большинстве случаев россиянам при общении нет надобности использовать иностранные слова, которые не обогащают, а коверкают речь. А русский язык является величайшим богатством народа, поэтому его нужно защищать. Депутат указала, что на сегодняшний день многие страны мира «откровенно хотят уничтожить русский мир».

Законопроект был внесен в Госдуму в конце октября. Согласно ему, федеральные органы власти будут обязаны проверять правовые акты на соответствие актуальным литературным нормам. Для этого будет разрешено привлекать сторонних специалистов и использовать информационные технологии.

Инициативу предлагается расширить также введением штрафов за использование иностранных слов. Поправки будут внесены в закон «О государственном языке РФ».

Ранее, 7 октября, президент России Владимир Путин поддержал идею лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании в рамках СНГ организации по продвижению русского языка. По его словам, русский язык ― язык межгосударственного общения, а в России есть миллионы граждан из СНГ, которые помогают развивать страну.

11 июня вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в России необходимо создать единое языковое пространство и избавиться от англицизмов. По его словам, заимствования и англицизмы маскируют отсутствие содержательных мыслей, а молодежь часто не знает русских синонимов. Толстой также подчеркнул, что это важно сделать именно сейчас, так как Россия должна опираться на свой язык, свою культуру и свой народ.

5 июня глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов — слов, заимствованных из английского языка. Он отметил богатство русского языка, подчеркнув, что «засилье иностранных слов опасно для культуры и языка России».