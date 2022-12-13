Путин призвал использовать появляющиеся в период исторических вызовов возможности

Надо использовать возможности, которые открываются в период исторических испытаний. Об этом во вторник, 12 декабря, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 75-летия Российского общества «Знание».

Он напомнил, что после победы в Великой Отечественной войне народ своим трудом и интеллектом добился прорывных достижений во многих областях и сферах.

«Мы с вами обязаны это помнить и имеем полное право этим гордиться, должны идти вперед, стремиться к новым горизонтам, опираясь на лучшие отечественные традиции научного поиска и просвещения, вместе решать большие, сложные, амбициозные задачи нового времени и в полной мере использовать те колоссальные возможности, которые всегда открываются в период исторических вызовов и испытаний», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что научная и просветительская организация «Знание» была создана в 1947 году и сплотила выдающихся ученых, педагогов и деятелей культуры. Сейчас на этом обществе также лежит немалая ответственность, в настоящий момент его деятельность выходит на более высокий уровень, подчеркнул глава государства.

«Внедряются цифровые решения и современные подходы к работе с молодежью, растет востребованность онлайн-трансляций, ярко поданного видеоматериала, лекций по самой разнообразной тематике. Их выпуск под эгидой общества «Знание» уже стал своего рода знаком качества», — отметил он.

1 декабря Путин заявил, что в настоящее время в мире сложилась такая ситуация, которая подталкивает Россию к внутреннему развитию. Президент России также выразил уверенность в возможности российской науки совершить скачок. Глава государства подчеркнул, что за 1990-е годы многое было утрачено, но основы науки не развалены.

25 ноября Путин назвал Россию уникальной цивилизацией, где люди научились вместе преодолевать тяжелые времена.

Ранее, 18 июля, российский лидер заявил, что Россия не будет развиваться оторвано от остального мира и вырабатывает новые решения, которые помогут ей преодолеть антироссийские санкции. Он подчеркнул, что России намеренно закрывают доступ к продуктам высоких технологий, чтобы сдержать ее развитие, но страна не будет пребывать в растерянности.