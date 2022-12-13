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Госдума одобрила в I чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов

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Госдума 13 декабря приняла законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов в первом чтении. Он предусматривает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях.

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В пояснительной записке отмечается, что в документе также говорится о контроле «за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка».

Как отметила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, ко второму чтению парламентарии планируют разграничить сферы применения русского языка — со строгим соблюдением всех норм и «с особенностями». Во втором случае речь идет об исполнении произведений литературы и искусства, показе фильмов в кинозалах.

В то же время СМИ, по словам Ямпольской, обяжут нормативно закреплять требования о соблюдении норм русского языка при публичном использовании.

«Чтобы все эти безграмотные ударения, чудовищные склонения числительных, вульгаризмы, чуть ли не непристойности в эфире, чтобы они прекратили считаться авторскими манерами и авторским стилем», — пояснила она.

Депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с «Известиями» отметила, что в большинстве случаев россиянам при общении нет надобности использовать иностранные слова, которые не обогащают, а коверкают речь. Она добавила, что величайшим богатством народа является язык, поэтому его нужно защищать.

Еще 11 июня вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в России необходимо создать единое языковое пространство и избавиться от англицизмов. По его словам, заимствования маскируют отсутствие содержательных мыслей, а молодежь часто не знает русских синонимов.

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