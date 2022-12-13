Рябков оценил консультации с США в Стамбуле

Россия предложила США установить предельный потолок численности персонала в посольствах. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он пояснил, что этот вопрос был одной из крупных тем на консультациях между Россией и США в Стамбуле, прошедших в пятницу, 9 декабря.

«Мы предлагаем другое: мы предлагаем остановиться и, к примеру, согласиться об установлении определенного предельного потолка для персонала, в рамках которого мы могли бы и американцы, соответственно, сами определять, сколько нужно народу на каком участке», — сказал дипломат журналистам.

Однако, по словам Рябкова, данное предложение РФ пока не находит отклика у США.

Также замглавы МИД РФ рассказал, что прошедшие консультации в Стамбуле были полезными, но трудными. Он пояснил, что стороны не смогли продвинуться по главным вопросам, касающимся по нормализации работы посольств, однако работа сторон будет продолжаться.

9 декабря в Стамбуле состоялись консультации, касающиеся работы посольств России и США. Как пояснил Рябков, контакты с Соединенными Штатами на эту тему были возобновлены после некоторой паузы. На встрече планировалось обсудить технику работы посольств, визовые проблемы и другие вопросы.

За день до этого дипломат отметил, что в России не заинтересованы в том, чтобы в контактах Москвы и Вашингтона дело дошло до разрыва дипломатических отношений.

Ранее, 1 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра иностранных дел, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США в свою очередь уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз.