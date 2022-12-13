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Шульский рассказал о высокой цене ошибки в бою против Дацика

Боксер Шульский о бое с Дациком: «Любая ошибка может стоить мне карьеры»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Боксер Павел Шульский 16 декабря встретится на ринге с бойцом Вячеславом Дациком на турнире в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В пресс-центре МИЦ «Известия» 13 декабря участники турнира поговорили о предстоящих поединках и провели дуэль взглядов.

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«Мы с ним (с Шульским. — Ред.) дрались на спаррингах больше 100 раз, он всё знает, знает защиту», — отметил Дацик.

Дацик заявил, что ему интересно, как Шульский будет уклоняться и атаковать на скорости.

«Знаю: он не боксер, он уличный боец, хороший боец, и любая ошибка может мне стоить карьеры», — признался Шульский.

Он добавил, что хочет показать красивый, грамотный, зрелищный бокс.

Боец ММА Вагаб Вагабов полагает, что Шульский победит по очкам. Вместе с тем боксер Алексей Папин считает Дацика фаворитом в этом поединке.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Емельяненко VS Коваленко» пройдет 16 декабря в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск.

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.

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