Шульский рассказал о высокой цене ошибки в бою против Дацика
Боксер Павел Шульский 16 декабря встретится на ринге с бойцом Вячеславом Дациком на турнире в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
В пресс-центре МИЦ «Известия» 13 декабря участники турнира поговорили о предстоящих поединках и провели дуэль взглядов.
«Мы с ним (с Шульским. — Ред.) дрались на спаррингах больше 100 раз, он всё знает, знает защиту», — отметил Дацик.
Дацик заявил, что ему интересно, как Шульский будет уклоняться и атаковать на скорости.
«Знаю: он не боксер, он уличный боец, хороший боец, и любая ошибка может мне стоить карьеры», — признался Шульский.
Он добавил, что хочет показать красивый, грамотный, зрелищный бокс.
Боец ММА Вагаб Вагабов полагает, что Шульский победит по очкам. Вместе с тем боксер Алексей Папин считает Дацика фаворитом в этом поединке.
Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Емельяненко VS Коваленко» пройдет 16 декабря в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск.
Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.