В Петербурге полиция проверяет случай с оказавшимся на морозе мальчиком
В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после заявления женщины, которая заметила ребенка, оказавшегося на морозе. Об этом «Известиям» рассказал источник в правоохранительных органах во вторник, 13 декабря.
Со слов заявительницы, мальчик в одной майке стоял на балконе. Прохожая рассказала, что ребенок кричал и просил связаться с его мамой.
Женщина утверждает, что матери мальчика не было около получаса.
2 декабря стало известно, что в городе Татарске Новосибирской области водитель маршрутки высадил 12-летнего школьника в 30-градусный мороз. Ребенок оказался в незнакомом месте и добирался домой пешком. Начата доследственная проверка.