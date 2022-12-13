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Захарова сравнила риторику Франции по Украине со шпагатом на стульях

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Риторика Парижа, которую формируют миролюбивые заявления президента Франции Эммануэля Макрона и эскалирующие боевые действия обещания дипведомства, напоминает шпагат на двух стульях. Об этом 13 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Франции Катрин Колонны о том, что Париж скоро поставит Киеву новую партию систем ПВО.

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«В Париже ролевые игры в хорошего президента, радеющего за мир, и плохой МИД, усугубляющий боевые действия? Хотя больше напоминает шпагат на двух стульях», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее, 3 декабря, Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. Он добавил, что странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 декабря указал, что Россия не видит сдвигов в позиции Евросоюза по предоставлению РФ гарантий безопасности. Москва до начала спецоперации просила Запад о предоставлении гарантий безопасности. Однако, как 3 марта напомнила Захарова, США и НАТО отказали России в гарантиях.

12 декабря представители Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии направили письменный демарш в директорат континентальной Европы МИД Франции.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский отметил, что Варшава не видит необходимости в обсуждении гарантий безопасности для России и считает это стратегической ошибкой. По его словам, не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а ЕС нуждается в них от РФ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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