Кириенко сообщил, что более 150 активистов ОНФ стали добровольцами в рамках СВО

Более 150 активистов Общероссийского Народного фронта (ОНФ) стали добровольцами в рамках спецоперации России по защите Донбасса. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

«В первую очередь, огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации», — сказал он на заседании центрального штаба ОНФ, посвященном итогам работы движения за год.

По его словам, ОНФ смог соответствовать вызову ответственности и масштабу задач, которые возникли, кроме того, волонтеры «пошли практически следом» за военными при освобождении территорий.

«Приходилось это видеть и в Мариуполе, и в Волновахе, и в Купянске, и в Изюме. В Мариуполе в двух-трех кварталах шли бои, а здесь уже волонтеры вытаскивали детей из подвалов, раздавали гуманитарную помощь», — подчеркнул Кириенко.

2 декабря вице-премьер РФ Юрий Трутнев рассказал, что более 90 добровольцев России союза боевых искусств (РСБИ) отправятся в зону проведения СВО. Тогда Кириенко подчеркнул, что высшая миссия для бойца — это возможность встать на защиту своего народа и своей страны.

21 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в спецоперации. Согласно документу, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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