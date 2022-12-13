Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители США вновь назвали слабое руководство главной проблемой страны
Общество
Супруга Бута заявила об отсутствии у ее мужа аккаунтов в соцсетях
Здоровье
В России завершилась прививочная кампания от гриппа
Общество
Умер президент кинофестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев
Общество
Бедроса Киркорова выписали из больницы
Мир
Суд в Испании оправдал футболиста Неймара по делу о мошенничестве и коррупции
Экономика
Курс евро впервые с конца мая превысил 67 рублей на Мосбирже
Общество
Матвиенко открыла акцию «Елка желаний» в Совете Федерации
Общество
Госдума приняла в I чтении проект закона о защите русского языка
Спорт
Призеры ЧЕ Павлюченко и Ходыкин пропустят чемпионат России по фигурному катанию
Мир
Верховная рада Украины приняла во II чтении законопроект о нацменьшинствах
Культура
Канье Уэст опубликовал первый развернутый пост в Telegram
Сюжет:

Кириенко сообщил, что более 150 активистов ОНФ стали добровольцами в рамках СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 150 активистов Общероссийского Народного фронта (ОНФ) стали добровольцами в рамках спецоперации России по защите Донбасса. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

«В первую очередь, огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации», — сказал он на заседании центрального штаба ОНФ, посвященном итогам работы движения за год.

Статус СВО: добровольцы станут ветеранами боевых действий
Воины подразделений, участвующие в спецоперации вместе с российской армией, получат все полагающиеся льготы

По его словам, ОНФ смог соответствовать вызову ответственности и масштабу задач, которые возникли, кроме того, волонтеры «пошли практически следом» за военными при освобождении территорий.

«Приходилось это видеть и в Мариуполе, и в Волновахе, и в Купянске, и в Изюме. В Мариуполе в двух-трех кварталах шли бои, а здесь уже волонтеры вытаскивали детей из подвалов, раздавали гуманитарную помощь», — подчеркнул Кириенко.

2 декабря вице-премьер РФ Юрий Трутнев рассказал, что более 90 добровольцев России союза боевых искусств (РСБИ) отправятся в зону проведения СВО. Тогда Кириенко подчеркнул, что высшая миссия для бойца — это возможность встать на защиту своего народа и своей страны.

21 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в спецоперации. Согласно документу, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022