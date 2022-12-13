В Белгороде появится новый жилой комплекс

На берегу реки Северский Донец в Белгороде появится жилой комплекс «Донецкий». Об этом во вторник, 13 декабря, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на проектную документацию.

Планируется строительство девяти восьмиэтажных зданий на улице Донецкая. Три из них сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Еще четыре — в третьем квартале 2026 года. Еще два — в третьем квартале 2008 года.

Проект рассчитан на 551 квартиру. Их площадь будет составлять от 20,3 до 211,4 кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство составит более 1,9 млрд рублей, отмечается в материале.

Ранее, 18 ноября, аналитики компании VSN Realty сообщили «Известиям», что по сравнению с 2021 годом в Москве квартиры в новостройках бизнес-класса подорожали на 13%, средняя цена в проектах комфорт-класса увеличилась на 5%. Днем ранее в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали, что за последний год средняя цена 1 кв. м студий в новостройках Москвы выросла на 6,2%.