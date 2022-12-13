Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители США вновь назвали слабое руководство главной проблемой страны
Общество
Супруга Бута заявила об отсутствии у ее мужа аккаунтов в соцсетях
Здоровье
В России завершилась прививочная кампания от гриппа
Общество
Умер президент кинофестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев
Общество
Бедроса Киркорова выписали из больницы
Мир
Суд в Испании оправдал футболиста Неймара по делу о мошенничестве и коррупции
Экономика
Курс евро впервые с конца мая превысил 67 рублей на Мосбирже
Общество
Матвиенко открыла акцию «Елка желаний» в Совете Федерации
Общество
Госдума приняла в I чтении проект закона о защите русского языка
Спорт
Призеры ЧЕ Павлюченко и Ходыкин пропустят чемпионат России по фигурному катанию
Мир
Верховная рада Украины приняла во II чтении законопроект о нацменьшинствах
Культура
Канье Уэст опубликовал первый развернутый пост в Telegram

Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс евро достиг 67 рублей во время торгов 13 декабря, согласно данным Мосбиржи.

Обменным путем: курс валют посчитают по-новому
В качестве альтернативы будут использовать отчетность банков и цифровые платформы

По состоянию на 16:58 мск курс евро составлял 67,01 рубля, а к 17:02 евро поднялся до 67,12 рубля. До таких показателей валюта не доходила с 30 мая. Однако в 18:35 курс евро составил 66,98 рубля.

5 декабря курс евро во время торгов на Мосбирже преодолел уровень 66 рублей первый раз с 6 июля.

Тем временем эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, общаясь с «Известиями», отметил, что рубль может ослабевать и дальше. Финансист предрек, что к концу декабря 2022 года $1 может вырасти до 65 рублей, €1 — 68 рублей.

Ранее, 1 декабря, финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский сказал, что серьезные перемены в курсах доллара и евро по отношению к рублю наблюдаться в конце года не будут. Также он добавил, что вероятно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022