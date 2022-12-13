Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая

Курс евро достиг 67 рублей во время торгов 13 декабря, согласно данным Мосбиржи.

По состоянию на 16:58 мск курс евро составлял 67,01 рубля, а к 17:02 евро поднялся до 67,12 рубля. До таких показателей валюта не доходила с 30 мая. Однако в 18:35 курс евро составил 66,98 рубля.

5 декабря курс евро во время торгов на Мосбирже преодолел уровень 66 рублей первый раз с 6 июля.

Тем временем эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, общаясь с «Известиями», отметил, что рубль может ослабевать и дальше. Финансист предрек, что к концу декабря 2022 года $1 может вырасти до 65 рублей, €1 — 68 рублей.

Ранее, 1 декабря, финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский сказал, что серьезные перемены в курсах доллара и евро по отношению к рублю наблюдаться в конце года не будут. Также он добавил, что вероятно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.