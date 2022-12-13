В Сыктывкаре откроют несколько социокультурных центров

Несколько социокультурных центров появятся в Сыктывкаре. Об этом пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на городскую администрацию.

Под центры перепрофилируют подходящие здания. Так, в переданном в управление Дому развития культуры и искусства доме на ул. Пушкина, 115 в Больничном городке после ремонта появятся клуб и библиотека. Раньше в здании располагался детский сад № 7.

Кроме того, в здание бывшего автомеханического техникума в Верхней Максаковке переведут три учреждения — «Центр досуга «Лира», «Детскую музыкальную школу» и филиал-библиотеку № 2.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что в городе Свободном (Амурская область) до конца декабря планируют завершить обновление Центральной детской библиотеки, открытой в 1984 году.