Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Богородском округе

Новый дом для расселения аварийного жилья построят в Старой Купавне в Богородском городском округе. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство строительного комплекса Московской области.

Подрядчиком по проектированию и строительству дома выступит ООО «Облинвестстрой». В новые квартиры переедут 128 семей. Общая площадь расселяемого аварийного фонда составит свыше 5,5 тыс. кв. м.

Ожидается, что переселение граждан будет осуществлено до конца следующего года.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе принимаются меры по досрочному завершению программы расселения домов, признанных аварийными до 2017 года. Затем Подмосковье приступит к расселению жилья, считавшегося аварийным на 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Амурская область получила дополнительное финансирование в размере 415 млн рублей на расселение аварийного жилья. Деньги пойдут на реализацию программу в 2023-2024 годы.