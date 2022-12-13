Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители США вновь назвали слабое руководство главной проблемой страны
Общество
Супруга Бута заявила об отсутствии у ее мужа аккаунтов в соцсетях
Здоровье
В России завершилась прививочная кампания от гриппа
Общество
Умер президент кинофестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев
Общество
Бедроса Киркорова выписали из больницы
Мир
Суд в Испании оправдал футболиста Неймара по делу о мошенничестве и коррупции
Экономика
Курс евро впервые с конца мая превысил 67 рублей на Мосбирже
Общество
Матвиенко открыла акцию «Елка желаний» в Совете Федерации
Общество
Госдума приняла в I чтении проект закона о защите русского языка
Спорт
Призеры ЧЕ Павлюченко и Ходыкин пропустят чемпионат России по фигурному катанию
Мир
Верховная рада Украины приняла во II чтении законопроект о нацменьшинствах
Культура
Канье Уэст опубликовал первый развернутый пост в Telegram

В Твери поезд сбил 93-летнюю женщину

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Твери на Октябрьской железной дороге поезд сбил 93-летнюю женщину. Об этом во вторник, 13 декабря, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу ЛО МВД на станции Тверь.

Установлено, что женщина переходила пути по служебному переходу и не услышала звук приближающегося тепловоза. В результате она получила травмы и была госпитализирована. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

12 ноября сообщалось о наезде поезда на мужчину в Брянской области. Потерпевший перемещался по путям и не реагировал на сигналы машиниста.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022