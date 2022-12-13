В Твери поезд сбил 93-летнюю женщину

В Твери на Октябрьской железной дороге поезд сбил 93-летнюю женщину. Об этом во вторник, 13 декабря, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу ЛО МВД на станции Тверь.

Установлено, что женщина переходила пути по служебному переходу и не услышала звук приближающегося тепловоза. В результате она получила травмы и была госпитализирована. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

12 ноября сообщалось о наезде поезда на мужчину в Брянской области. Потерпевший перемещался по путям и не реагировал на сигналы машиниста.