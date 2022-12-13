Председатель ФФОМС рассказал о работе Единого реестра застрахованных

На сегодняшний день в Единый регистр застрахованных (ЕРЗ) лиц в системе ОМС, запущенный в эксплуатацию 1 декабря текущего года, внесено порядка 145 млн записей о полисах обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

В ФФОМС напомнили, что каждая созданная или создающаяся информационная система предусматривает межведомственный обмен информацией. В случае с ОМС такая система пополняется сведениями из единого регистра населения, а также ресурсами служб ЗАГС и МВД, данными систем территориальных фондов ОМС.



Введение переходного периода для единого регистра застрахованных до 1 января 2025 года связано с действующим переходным периодом регистра населения, который ведет Федеральная налоговая служба.

«Переходный период эксплуатации региональных систем территориальных фондов ОМС не влияет на функционирование единого регистра застрахованных лиц в целом. Межведомственное взаимодействие между всеми участниками системы ОМС реализуется в соответствии с законодательством в сфере ОМС. Полис, выданный ранее в форме бумажного документа или пластиковой карты, действителен и замены не требует. Кроме того, страховыми медицинскими организациями с 1 декабря 2022 года выдаются застрахованным лицам и полисы в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц, содержащие, в том числе и штриховой код», — отметил Баланин.

То, что застрахованным не придется в срочном порядке менять полисы старого образца, подтвердил и вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. «Полисы не нужно менять. При этом страховщики предоставляют застрахованным консультации и разъяснения о новом порядке получения полиса на материальном носителе в форме выписки из ЕРЗ, в целях обеспечения максимально комфортного для граждан внедрения цифрового полиса ОМС», — отметил Дмитрий Кузнецов.