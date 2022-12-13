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Стал известен график работы общественного транспорта в Ульяновске в новогоднюю ночь

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Общественный транспорт в Ульяновске в новогоднюю ночь будет ходить до 03:00. Об этом во вторник, 13 декабря, пишет ulpravda.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Так, с 23:00 31 декабря до 03:00 1 января с интервалом в 20–30 минут будут ездить трамваи № 4. С такой же периодичностью будут курсировать автобусы № 30.

«Также после полуночи свою работу усилят автобусные маршруты № 4, 5, 15, 22, 38, 42, 43, 52, 55, 78, 82, 84, 93, 94 и 96», — говорится в сообщении.

1 января общественный транспорт начнет работать в 07:00. До 8 января работа будет проходить по режиму выходного дня.

22 ноября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что спрос на поездки в Европу из России в период новогодних праздников уменьшился по состоянию на ноябрь в два-три раза в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.

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