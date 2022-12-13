В США указали на помощь ЕС беженцам с Украины в ущерб бедным странам Африки

Помощь странам Африки и Азии заметно сократилась на фоне потока беженцев с Украины в европейские страны, сообщила обозреватель Анчал Вохра в статье для журнала Foreign Policy, опубликованной в понедельник, 12 декабря.

«Украинцам оказали помощь за счет миллионов других людей по всему миру, зависящих от Запада в сфере продовольствия, базового медицинского обслуживания и образования», — отметила она.

В материале сказано, что свыше 300 млн человек, 1/2 из которых — это дети, отчаянно нуждаются в помощи, но по причине наплыва беженцев с территории Украины они сдвинуты на второй план. Снижение поддержки происходит в то время, когда условия для жизни уязвимых слоев населения стали хуже из-за изменений климата и резкого роста цен, считает Вохра.

«В этом году Сирия, Эфиопия, Венесуэла и Демократическая Республика Конго не получили даже половины запрашиваемой ими помощи. <...> Украине при этом предоставили финансирование в рекордно короткие сроки», — заключила обозреватель.

29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в Европе должны быть готовы к новой волне украинских беженцев. Он обратил особое внимание на роль Румынии в вопросе приема беженцев. Столтенберг сказал, что страна разместила на своей территории более чем 1,5 млн украинцев.

Между тем, как предположила обозреватель Time Лиза Абенд, с наступлением зимы жители Европы, принявшие в свои страны миллионы украинских беженцев, всё сильнее будут испытывать усталость от вынужденных гостей.

Всего, по информации управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыло более 7,8 млн беженцев с территории Украины.

РФ 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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