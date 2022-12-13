Сильный снег и заносы на дорогах ожидаются в среду в Москве

В Москве с середины субботы выпало более 70% месячной нормы осадков. При этом из-за сильных дождей снежный покров в столице уменьшился в четыре раза. Как сообщают синоптики, скоро в столицу снова придут морозы, передает телеканал «Известия». Сильный снегопад ожидается в Москве в среду. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температурный фон придет в норму, похолодает до -4 °C. На дорогах ожидается гололедица, водителей предупреждают о заносах. В ночь на четверг снегопад усилится, скорость ветра составит от 5 до 10 м/с.

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