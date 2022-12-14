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Губернатор Ростовской области Голубев рассказал о росте инвестиций

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Фото: пресс-служба Губернатора Ростовской области
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За 9 месяцев 2022 года инвестиции в экономику Ростовской области выросли более чем на 3%. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в ходе своего десятого инвестиционного послания.

В своем выступлении глава региона также отметил, что ряд инвесторов дал старт новым проектам именно в 2022 году. К таким проектам относятся, в частности, проект по производству сельхозтехники компании «Клевер» в Таганроге, четвертый завод по производству полуприцепов компании «Бонум».

Также Голубев упомянул продолжающееся строительство двух комплексов по производству высококачественного моторного топлива на общую сумму более 200 млрд рублей, новых заводов сельхозмашиностроения в Ростове и Таганроге с инвестициями свыше 10 млрд рублей, второго завода по выпуску ячеистого бетона комбината стеновых материалов «Кубань-Север» на сумму порядка 3 млрд рублей.

В своем выступлении Голубев также призвал деловые круги области «создать условия для прорыва в инновационной сфере». Также глава региона отметил важность развития импортозамещения, почеркнув, что «это новые рыночные ниши, которые формируют устойчивый спрос и обеспечат конкурентные преимущества выпускаемой продукции и услуг на долгие годы». При этом под импортозамещением Голубев предложил понимать не тактическое нахождение российских товаров, аналогичных импортным, а стратегическое изменение подходов к основам экономической, промышленной, инновационной политики региона, предприятий и научного сообщества.

В заключение губернатор подчеркнул, что область успешно противостоит всем вызовам. «По итогам уходящего года ключевые отрасли экономики Ростовской области: промышленность, сельское хозяйство, строительство, общепит — показали рост. Мы ожидаем положительную динамику по всем ключевым показателям социально-экономического развития региона. А уже со следующего года прогнозируется устойчивая динамика», — резюмировал Василий Голубев.

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