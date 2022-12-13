В Запорожской области назвали мощность заложенных в Мелитополе взрывных устройств

Мощность каждого взрывного устройства, заложенного террористами в Мелитополе, составила 15–20 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил во вторник, 13 декабря, глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Это очередной бездумный террористический акт, направленный на мирных граждан. Сейчас идут следственные мероприятия; лица, причастные к диверсии, устанавливаются и будут наказаны по всей строгости закона», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что мост служил переправой через русло реки Молочная для пешеходов и автомобилей. По его словам, диверсия никак не повлияла на движение грузов и не отразится на логистическом и продовольственном сообщении региона.

Украинские диверсанты подорвали мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя 12 декабря. Как рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, инцидент произошел около 22:00 мск, прозвучало два мощных взрыва. В результате повреждения получила часть конструкции. По словам Рогова, сам мост не разрушен, но движение по нему приостановлено. Строители начали возводить обходную дорогу.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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