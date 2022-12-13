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Жители США вновь назвали слабое руководство главной проблемой страны

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Фото: Global Look Press/via Globallookpress.com/White House
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Опросы граждан США уже седьмой год показывают, что американцы считают слабое руководство главной проблемой своей страны. Об этом стало известно 13 декабря из данных опроса социологического института Gallup.

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«В среднем 19% взрослого населения США отмечали какой-то аспект деятельности руководства как самую важную проблему, стоящую перед страной, в 11 опросах Gallup в этом году», — говорится на сайте института.

16% американцев называли в 2022 году главной проблемой высокую стоимость жизни и инфляцию, 12% — экономику. Преступления, коронавирус и расовые проблемы стали основной проблемой по мнению 4% опрошенных американцев.

Опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря, в нем участвовали 1020 американцев от 18 лет в 50 штатах и округе Колумбия.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что более половины избирателей США не одобряют работу президента Джо Байдена на должности президента страны. В опросе приняли участие 12 458 человек на 250 участках. Только 5% опрошенных избирателей выразили оптимизм в отношении того, как обстоят дела в стране. 20% сказали, что удовлетворены положением дел. 34% были злы, 39% недовольны текущей ситуацией в США.

Помимо этого, у избирателей на участках для голосования перед выборами в конгресс спросили их мнение, как влияет политика Байдена на страну. По мнению 16% респондентов, она никак не меняет положения дел. 36% заявили, что политика действующего президента помогает стране. 46% высказались, что администрация Байдена лишь вредит США.

1 октября сообщалось, что граждане США всё сильнее устают от подхода администрации Байдена по ситуации на Украине. Как показал опрос аналитического центра Data for Progress, 57% респондентов решительно или частично поддерживают дипломатические переговоры США, «даже если это означает, что Украине придется идти на компромиссы с Россией». При этом категорически против этого выступают 32% американцев.

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