Жители США вновь назвали слабое руководство главной проблемой страны

Опросы граждан США уже седьмой год показывают, что американцы считают слабое руководство главной проблемой своей страны. Об этом стало известно 13 декабря из данных опроса социологического института Gallup.

«В среднем 19% взрослого населения США отмечали какой-то аспект деятельности руководства как самую важную проблему, стоящую перед страной, в 11 опросах Gallup в этом году», — говорится на сайте института.

16% американцев называли в 2022 году главной проблемой высокую стоимость жизни и инфляцию, 12% — экономику. Преступления, коронавирус и расовые проблемы стали основной проблемой по мнению 4% опрошенных американцев.

Опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря, в нем участвовали 1020 американцев от 18 лет в 50 штатах и округе Колумбия.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что более половины избирателей США не одобряют работу президента Джо Байдена на должности президента страны. В опросе приняли участие 12 458 человек на 250 участках. Только 5% опрошенных избирателей выразили оптимизм в отношении того, как обстоят дела в стране. 20% сказали, что удовлетворены положением дел. 34% были злы, 39% недовольны текущей ситуацией в США.

Помимо этого, у избирателей на участках для голосования перед выборами в конгресс спросили их мнение, как влияет политика Байдена на страну. По мнению 16% респондентов, она никак не меняет положения дел. 36% заявили, что политика действующего президента помогает стране. 46% высказались, что администрация Байдена лишь вредит США.

1 октября сообщалось, что граждане США всё сильнее устают от подхода администрации Байдена по ситуации на Украине. Как показал опрос аналитического центра Data for Progress, 57% респондентов решительно или частично поддерживают дипломатические переговоры США, «даже если это означает, что Украине придется идти на компромиссы с Россией». При этом категорически против этого выступают 32% американцев.