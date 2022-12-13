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Супруга Бута заявила об отсутствии у ее мужа аккаунтов в соцсетях

Алла Бут: у Виктора нет аккаунтов в соцсетях, он пользуется кнопочным телефоном
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Все аккаунты в соцсетях, которые якобы принадлежат Виктору Буту, являются фейками. Об этом во вторник, 13 декабря, заявила «Известиям» его супруга Алла.

Ранее в СМИ появились заметки со ссылками на Telegram-канал, принадлежащий якобы Виктору Буту. Однако, как рассказала жена освобожденного из американской тюрьмы россиянина, никаких аккаунтов в социальных сетях он не заводил.

«Хочу обратить внимание, что пошли новости со ссылками на Telegram-канал Виктора. Никаких официальных Telegram-каналов и соцсетей он не заводил», — сказала она.

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По словам Аллы, ее супруг еще не освоил гаджеты и пользуется кнопочным телефоном. Кроме того, в тюрьме у него сильно ухудшилось зрение, из-за этого он просто не видит текст.

8 декабря Виктор Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

После освобождения Бут рассказал, что самым тяжелым в заключении для него было отсутствие общения с родными и друзьями.

В марте 2008 года Бут был арестован в Таиланде по запросу американских властей и через два года экстрадирован в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Свою вину россиянин не признал.

В общей сложности Бут провел в американской тюрьме 12 лет.

Сейчас он проходит полное обследование организма, после чего будет решаться вопрос о его госпитализации или домашнем лечении.

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