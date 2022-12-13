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Эксперт усомнился в действенности предлагаемых мер по ценовому потолку

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Предлагаемые властями РФ меры противодействия ценовому потолку несоразмерны угрозе, которую действия Запада представляют для российской и мировой экономики. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.

По мнению эксперта, ответные меры Москвы должны полностью соответствовать уровню угроз и вызовов, которые ставит новый ценовой механизм не только перед Россией, но и перед всеми участниками рынка.

«То, что возможно в отношении одной страны и одного товара сегодня, завтра возможно против других стран и других товаров. По своей сути, потолок цен — не что иное, как новая форма взаимодействия на рынке, которая может привести к отмене принципов свободной торговли и введению жесткого регулирования», — отметил Крутаков.

Ранее схожую позицию высказали в редакционной статье журналисты издания «Ведомости».

Анонсированный 12 декабря проект указа запрещает поставки нефти в двух случаях: если получателем указана страна, присоединившаяся к ценовому потолку; если потолок в контракте фигурирует как условие либо устанавливаются референтные цены, равные потолку. Проект указа также предполагает наделение правительства РФ возможностью выводить на свое усмотрение сделки из-под запрета, предусмотренного документом.

С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз российскую нефть, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии. 12 декабря в Кремле заявили, что власти России в ближайшее время закончат проработку ответных мер.

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