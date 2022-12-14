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Врач опровергла миф о влиянии холода на женское здоровье

Врач Жданова: переохлаждение не является причиной заболеваний репродуктивной системы у женщин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе «ИНВИТРО» Анастасия Жданова рассказала «Известиям» о том, может ли переохлаждение привести к воспалительным заболеваниям женской половой системы, а также о том, почему опасно носить легкую одежду и обувь зимой.

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Ношение легкой, не по сезону, одежды и обуви зимой может привести к переохлаждению и/или обморожению. При охлаждении организма может снижаться общая резистентность организма к инфекциям, что может привести к заболеванию (чаще всего в форме острой респираторной инфекции). Если у человека есть хронические заболевания, то могут возникнуть обострение и рецидив.

«Воспалительные заболевания органов малого таза, мочеполовой системы не связаны с переохлаждениями. Переохлаждение не является ни первопричиной, ни провоцирующим, ни сопутствующим фактором. Никаких достоверных взаимосвязей холода и воспалительных заболеваний репродуктивной системы у женщин доказательной медициной не установлено», — отметила Жданова.

Профилактикой данных заболеваний являются ранняя диагностика и лечение ИППП и применение барьерных методов контрацепции. При хроническом течении заболевания с целью профилактики рекомендуется санаторно-курортное лечение один-два раза в год.

При этом посещать гинеколога планово необходимо один раз в год вне зависимости от времени года. Лучше всего спланировать свой визит к врачу сразу после окончания менструации на пятый-седьмой день менструального цикла. Специальной подготовки перед посещением специалиста не требуется. В базовый ежегодный Check-Up женщин репродуктивного возраста входит осмотр с взятием мазков на флору и онкоцитологию шейки матки, а также ультразвуковые исследования органов малого таза и молочных желез, подчеркнула врач. Для пациенток в возрасте 40+ УЗИ молочных желез заменяется на рентген молочных желез — маммографию. Если же есть жалобы и что-то беспокоит, то к врачу следует обратиться как можно скорее вне зависимости от дня цикла.

Как заметила специалист, при выборе одежды нужно обращать внимание на три фактора: температура окружающей среды, уровень физической активности человека и материал, из которого изготовлено изделие. Одно из важных правил подбора гардероба в холодное время года — это многослойность, что позволяет сохранить тепло лучше, чем один, но плотный элемент одежды.

Многослойность в одежде начинается с нижнего нательного термобелья, которое плотно прилегает непосредственно к коже, подчеркнула врач. Лучше всего, если белье будет из искусственного материала, который хорошо справляется и с отведением влаги, и с теплоизоляцией. Если не подходит синтетика, то можно попробовать ткани из бамбукового волокна или шелк.

Второй слой — это одежда, которая способствует сохранению тепла. Одежда должна быть свободного кроя, чтобы между ней и нательным бельем оставался воздух, который будет служить для дополнительной термоизоляции. Для повседневной жизни подойдут плотные брюки, кофты из синтетических или натуральных материалов — неопрена, шерсти, хлопка.

Зимние сапоги или ботинки должны быть удобными и практичными, из натуральных материалов — кожи и меха, на толстой подошве с супинатором или каблуком, но не выше 4 см. Ношение обуви на высоком каблуке опасно для опорно-двигательного аппарата, так как смещается центр тяжести, что приводит к потере равновесия и увеличивается риск поскользнуться на льду. Из-за каблука стопа подворачивается и повышается риск вывиха и растяжения мышц.

В конце ноября врач-кардиолог «СМ-Клиники» Елена Евтушенко рассказала, что некоторые заболевания долгое время никак не проявляются, из-за чего пациенты могут и не подозревать об их наличии. Так, одним из таких заболеваний является артериальная гипертензия. Зачастую при случайном измерении регистрируется повышение давления — 140–160/80–90 мм рт. ст. Не менее опасными скрытыми недугами являются дислипидемия и атеросклероз — две стадии одного процесса.

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