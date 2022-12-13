Реклама
Прямой эфир

Матвиенко открыла акцию «Елка желаний» в Совете Федерации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 13 декабря открыла ежегодную благотворительную акцию «Елка желаний». Это федеральный проект, открытый на президентской платформе «Россия — страна возможностей».

«Особенность проекта в том, что мы можем помочь не только детям с ограниченными возможностями, но и поддержать наших маленьких сограждан из новых регионов. Тех малышей, которые за свою короткую жизнь испытали очень многое.», — сказала Матвиенко. Матвиенко.

Матвиенко сняла четыре шара. Внутри оказались желания двух детей из Луганской Народной Республики (ЛНР) и еще двух — из Санкт-Петербурга.

Дети из ЛНР загадали на Новый год синтезатор и велосипед, а ребята Санкт-Петербурга захотели побывать в студии «Детского радио» и на ферме. Спикер Совфеда пообещала исполнить все желания.

Вместе с Матвиенко в акции приняли участие первый зампредседателя Совфеда Андрей Яцкин, вице-спикеры Николай Журавлев, Юрий Воробьев и Галина Карелова.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022