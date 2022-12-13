Матвиенко открыла акцию «Елка желаний» в Совете Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 13 декабря открыла ежегодную благотворительную акцию «Елка желаний». Это федеральный проект, открытый на президентской платформе «Россия — страна возможностей».

«Особенность проекта в том, что мы можем помочь не только детям с ограниченными возможностями, но и поддержать наших маленьких сограждан из новых регионов. Тех малышей, которые за свою короткую жизнь испытали очень многое.», — сказала Матвиенко. Матвиенко.

Матвиенко сняла четыре шара. Внутри оказались желания двух детей из Луганской Народной Республики (ЛНР) и еще двух — из Санкт-Петербурга.

Дети из ЛНР загадали на Новый год синтезатор и велосипед, а ребята Санкт-Петербурга захотели побывать в студии «Детского радио» и на ферме. Спикер Совфеда пообещала исполнить все желания.

Вместе с Матвиенко в акции приняли участие первый зампредседателя Совфеда Андрей Яцкин, вице-спикеры Николай Журавлев, Юрий Воробьев и Галина Карелова.