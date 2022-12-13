Призеры ЧЕ Павлюченко и Ходыкин пропустят чемпионат России по фигурному катанию

Пара российских фигуристов Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин не выступят на чемпионате России. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил их тренер Сергей Росляков.

По его словам, Павлюченко восстанавливается после травмы.

«Денис продолжает тренироваться, все в порядке, но катается пока без партнерши. Даша намерена выступать дальше, поэтому ждем ее возвращения на лед», — сказал тренер ТАСС.

Чемпионат России состоится в Красноярске с 22 по 25 декабря.

Павлюченко получила травму во время тренировки в октябре, в связи с этим пара также пропустила этапы серии «Гран-при» России.

В октябре прошлого года пара заняла второе место на этапе Гран-при в Канаде.

18-летняя Павлюченко и 22-летний Ходыкин являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2020) и России (2020, 2021), а также победителями чемпионата мира среди юниоров (2018).