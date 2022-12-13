Суд в Испании оправдал футболиста Неймара по делу о мошенничестве и коррупции
Национальный суд Испании оправдал бразильского футболиста Неймара и остальных обвиняемых по делу о мошенничестве при переходе игрока из футбольного клуба «Сантос» в «Барселону» в 2013 году. Об этом стало известно 13 декабря.
«По мнению суда, фальсификация контракта не доказана, а также не найдено наличие умысла в причинении вреда DIS», — приводит «Спорт-Экспресс» слова из оправдательного приговора.
Уточняется, что слушания по делу состоялись 17 октября. Истцом выступала бразильская компания DIS, которая обвинила Неймара, его отца и бывших президентов «Сантоса» и «Барселоны» в том, что они умышленно скрыли сумму его трансфера, чтобы не платить DIS деньги, причитающиеся владельцу части прав на игрока. Прокуратура просила для футболиста два года тюрьмы.
О том что DIS имеет к Неймару претензии сообщалось 15 октября. Фирме принадлежало 40% прав во времена выступления футболиста за «Сантос». Сторона недосчиталась доли от продажи Неймара. Якобы реальная стоимость трансфера была занижена. Сам футболист вину не признал.