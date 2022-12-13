Канье Уэст опубликовал первый развернутый пост в Telegram

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст написал первый развернутый пост в своем Telegram-канале (прежде там была только одна аудиозапись). В сообщении он заявил, что благодарен за возращение Бритни Грайнер, молится за остальных американских заключенных в зарубежных тюрьмах и напоминает, что жизни белых тоже важны (намек на фразу Black Lives Matter, за переделку которой Канье уже подвергался жесткой критике).

Кроме того, артист повторил, что предлагает бывшему президенту США Дональду Трампу стать своим вице-президентом в случае победы на выборах главы государства в 2024 году, а также приложил скан бумаги с подписью, где он указывает, что «согласен встретиться с [президентом РФ] Владимиром Путиным 15 декабря 2022 года», чтобы обсудить различные проблемы.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, очередная выходка рэп-звезды — часть затянувшегося перформанса «Канье против всех».

«Уэст увлеченно играет в анфан террибль, последовательно (а может, хаотично) зля чернокожих, евреев, левых, правых (приглашение Трампу стать вице-президентом — то ли оскорбление, то ли шутовство)… Возможно, это результат психического расстройства. Но не исключено, что для Канье это своего рода художественная акция — стать изгоем и выдать потом свои ощущения в новой пластинке. По крайней мере, его новейший трек Someday We’ll All Be Free, вышедший на днях, намекает именно на такой сценарий», — отметил Уваров.

Скандалы с участием Уэста, который официально сменил имя на Йе, тянутся уже не первый месяц. Наиболее громкий из них произошел в конце декабря, когда рэпер дал скандальное интервью радиоведущему Алексу Джонсу. В нем музыкант открыто признался в симпатии к лидеру нацистской Гемрании Адольфу Гитлеру, а также назвал первого американского президента-афроамериканца Барака Обаму «всего лишь еще одним еврейским президентом».