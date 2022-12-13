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Канье Уэст опубликовал первый развернутый пост в Telegram

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Фото: Global Look Press/MediaPunc/CNP/Ron Sachs
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Американский рэп-исполнитель Канье Уэст написал первый развернутый пост в своем Telegram-канале (прежде там была только одна аудиозапись). В сообщении он заявил, что благодарен за возращение Бритни Грайнер, молится за остальных американских заключенных в зарубежных тюрьмах и напоминает, что жизни белых тоже важны (намек на фразу Black Lives Matter, за переделку которой Канье уже подвергался жесткой критике).

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Кроме того, артист повторил, что предлагает бывшему президенту США Дональду Трампу стать своим вице-президентом в случае победы на выборах главы государства в 2024 году, а также приложил скан бумаги с подписью, где он указывает, что «согласен встретиться с [президентом РФ] Владимиром Путиным 15 декабря 2022 года», чтобы обсудить различные проблемы.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, очередная выходка рэп-звезды — часть затянувшегося перформанса «Канье против всех».

«Уэст увлеченно играет в анфан террибль, последовательно (а может, хаотично) зля чернокожих, евреев, левых, правых (приглашение Трампу стать вице-президентом — то ли оскорбление, то ли шутовство)… Возможно, это результат психического расстройства. Но не исключено, что для Канье это своего рода художественная акция — стать изгоем и выдать потом свои ощущения в новой пластинке. По крайней мере, его новейший трек Someday We’ll All Be Free, вышедший на днях, намекает именно на такой сценарий», — отметил Уваров.

Скандалы с участием Уэста, который официально сменил имя на Йе, тянутся уже не первый месяц. Наиболее громкий из них произошел в конце декабря, когда рэпер дал скандальное интервью радиоведущему Алексу Джонсу. В нем музыкант открыто признался в симпатии к лидеру нацистской Гемрании Адольфу Гитлеру, а также назвал первого американского президента-афроамериканца Барака Обаму «всего лишь еще одним еврейским президентом».

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