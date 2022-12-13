Читателей газеты The Daily Mail возмутили слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, заявившего в интервью Sky News, что президенту России Владимиру Путину нельзя доверять в вопросе мирных переговоров по Украине.

В комментариях часть пользователей 13 декабря акцентировали внимание на том, что не доверять в первую очередь следует западным политикам.

«А можем ли мы доверять вам и держат ли американцы слово? Лжец», — обратился к министру пользователь Moogabee.

«Путин — единственный человек, которому можно доверять после недавнего заявления [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель [о Минских соглашениях]», — написал reddog 533.

«Несколько месяцев назад Путин хотел мирных переговоров, но [бывший премьер-министр Британии] Джонсон убедил [президента Украины Владимира] Зеленского избегать их. Вместо этого Джонсон согласился отправить больше оружия, что обострило конфликт», — указал Fast Freddy.

«Запад нарушил свое слово в отношении расширения НАТО (которое было основой для границ и мира после холодной войны), действовал недобросовестно в отношении Минских соглашений. Кому тут еще нельзя доверять?» — задался вопросом пользователь с никнеймом SL.

7 декабря Меркель заявила, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее.

На прошлой неделе постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН отметил, что Москва готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине для устранения причин, вынудивших начать специальную военную операцию.

В свою очередь генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг НАТО заявил, что хочет добиться приемлемого мирного соглашения для Украины, поэтому видит необходимость в наращивании военных поставок Киеву.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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