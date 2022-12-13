Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске возросло до 10
Мужчина, пострадавший в результате частичного обрушения дома в Нижневартовске после взрыва газа, умер в ожоговом центре. Таким образом, число погибших при происшествии увеличилось до 10 человек, указали 13 декабря в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Югре.
Взрыв газа в доме в Нижневартовске прогремел вечером 4 декабря. Как сообщили на следующий день в СУ СК России по региону, в качестве основной версии рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона. ЧП, по данным следствия, произошло во время монтажа газовой горелки к баллону.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
6 декабря директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский отметил, что у двух жителей города, которые пострадали при частичном обрушении жилого дома, медики отмечали положительную динамику. Еще два пациента с тяжелыми ожогами находились на лечении в ожоговом центре Сургута в крайне тяжелом состоянии.
7 декабря начальник главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) Петр Кугуй рассказал о том, что работы по разбору завалов завершены.