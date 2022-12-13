В Музее Победы пройдут открытые уроки

В Музее Победы с 14 по 23 декабря пройдут открытые уроки. Для школьников будут организованы 10 занятий, направленных на углубленное изучение истории.

«В течение 10 дней «Школьный Музей Победы» вновь будет площадкой проведения образовательных мероприятий. Они состоятся в рамках работы выставки «Летопись народного подвига», которую подготовили музеи школ Москвы и Владимирской области. Ребят ждут тематические уроки, классные часы, викторины, экскурсии», — отметили организаторы.

Откроет цикл программ для школьников межрегиональная конференция, которая состоится 14 декабря. Ее участниками станут ребята из Москвы, Коврова и Нелидово. Дети расскажут о новой выставке и о своих школьных музеях. Продолжит мероприятие круглый стол, на котором педагоги обсудят актуальные вопросы патриотического воспитания.

Для учеников московских школ проведут занятия — лекции, мастер-классы, викторины. Во время уроков детей познакомят с применением математики в военном деле, расскажут о боевом пути 4-й дивизии народного ополчения Москвы, о создании туристических маршрутов по местам боевой славы и т.д. Школьников также познакомят со всенародным историческим проектом «Лица Победы». Ребят ждет викторина, посвященная событиям Великой Отечественной войны, и мастер-класс «Лента памяти», во время которого участники занятия создадут на основе архивных фотографий ленту, на которой будут запечатлены образы фронтовиков.