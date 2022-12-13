Три объездные дороги планируют построить в Кисловодске к 2030 году
Собственная кольцевая автодорога, а также две объездных дороги планируют построить в Кисловодске (Ставропольский край). Стоимость проектов оценивается в 22 млрд рублей.
По словам главы администрации города-курорта Евгения Моисеева, новый транспортный каркас Кисловодска будет включать Западный обход, Северный обход и кольцевую дорогу «Северо-Западный обход». Об этом сообщает NewsTracker. Ожидается, что трассы снизят нагрузку на проспект Победы и соединят все населенные пункты вокруг Кисловодска.
Строительство обходов предусмотрено транспортной концепцией города до 2030 года. Средства на реализацию проектов могут быть привлечены из федерального бюджета по программе комплексного развития Кисловодска.
В ноябре комитет по закупкам Псковской области начал поиск подрядчика для завершения строительства Северного обхода Пскова. Работы необходимо выполнить до ноября 2026 года.