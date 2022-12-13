Реклама
Прямой эфир
Авто
Совбез поручил проверить обоснованность ограничений скорости на дорогах
Мир
На Украине заявили о получении кредита от Франции в размере €100 млн
Мир
Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о судоходстве по внутренним водным путям
Мир
Страны ЕС начали массово возвращать нелегальных мигрантов в Польшу
Экономика
Плата за ЖКУ может снизиться на 7–10% благодаря «умным» счетчикам
Мир
В Швейцарии предупредили о риске дефицита электроэнергии
Общество
В Донбасс прибыла тысячная с 2014 года гуманитарная колонна МЧС России
Мир
Европарламент проголосовал за прекращение полномочий своего вице-президента
Общество
Строительство трассы М12 до Тюмени завершится в 2024 году
Происшествия
Три человека погибли при обстреле ВСУ поселка Луганское в ДНР
Экономика
Мишустин заявил о продолжении периода адаптации России к санкциям
Армия
В Запорожской области российские военные сорвали несколько атак ВСУ
Сюжет:

Дацик рассказал о предстоящем бое с Шульским

Боец ММА Дацик заявил, что Шульский знает все его приемы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец ММА Вячеслав Дацик во вторник, 13 декабря, рассказал, что его соперник боксер Павел Шульский знает все его приемы.

Бойцы встретились в пресс-центре МИЦ «Известия» перед предстоящим турниром. Как отметил Дацик, бойцы уже встречались на ринге, поэтому знают сильные и слабые стороны друг друга.

Депутатская прикосновенность: Дацик выиграл у Монсона, но пощадил его лицо
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые прошел по правилам ММА

«Паша не просто мои колхозки знает, он использует свою тактику против колхозов, мы с ним дрались на спаррингах больше 100 раз, он всё знает, знает защиту, поэтому интересно, как он будет уклоняться и атаковать на скорости. Ну и он знает меня в плане боя очень хорошо, ко всем я готовился вместе с Пашей», — сказал Дацик.

В свою очередь, Шульский отметил, что любая его ошибка может решить исход боя, поэтому он готовится серьезно.

«Знаю, какой он боксер, он уличный боец, хороший боец, и любая ошибка может мне стоить карьеры. Хочу показать красивый, грамотный, зрелищный бокс. Такая цель. Ну и вопрос, кто победит, там бой с Гаджи, ну я не планирую проигрывать», — подчеркнул он.

11 декабря директор Большого московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный высказал мнение, что Шульскому придется тяжело в бою с Вячеславом Дациком. Запашный отметил, что у Дацика уже появилась привычка «вбивать в ринг людей в первом же раунде».

Поединок Вячеслава Дацика и Павла Шульского станет соглавным событием предстоящего турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 16 декабря в Москве. Свой предыдущий бой Дацик провел против Александра Емельяненко в сентябре 2022 года. Противостояние завершилось победой Дацика нокаутом в первом раунде.

Главным событием станет поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате три раунда по три минуты.

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 16 декабря в прямом эфире телеканала.

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022