Дацик рассказал о предстоящем бое с Шульским

Российский боец ММА Вячеслав Дацик во вторник, 13 декабря, рассказал, что его соперник боксер Павел Шульский знает все его приемы.

Бойцы встретились в пресс-центре МИЦ «Известия» перед предстоящим турниром. Как отметил Дацик, бойцы уже встречались на ринге, поэтому знают сильные и слабые стороны друг друга.

«Паша не просто мои колхозки знает, он использует свою тактику против колхозов, мы с ним дрались на спаррингах больше 100 раз, он всё знает, знает защиту, поэтому интересно, как он будет уклоняться и атаковать на скорости. Ну и он знает меня в плане боя очень хорошо, ко всем я готовился вместе с Пашей», — сказал Дацик.

В свою очередь, Шульский отметил, что любая его ошибка может решить исход боя, поэтому он готовится серьезно.

«Знаю, какой он боксер, он уличный боец, хороший боец, и любая ошибка может мне стоить карьеры. Хочу показать красивый, грамотный, зрелищный бокс. Такая цель. Ну и вопрос, кто победит, там бой с Гаджи, ну я не планирую проигрывать», — подчеркнул он.

11 декабря директор Большого московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный высказал мнение, что Шульскому придется тяжело в бою с Вячеславом Дациком. Запашный отметил, что у Дацика уже появилась привычка «вбивать в ринг людей в первом же раунде».

Поединок Вячеслава Дацика и Павла Шульского станет соглавным событием предстоящего турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 16 декабря в Москве. Свой предыдущий бой Дацик провел против Александра Емельяненко в сентябре 2022 года. Противостояние завершилось победой Дацика нокаутом в первом раунде.

Главным событием станет поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате три раунда по три минуты.

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 16 декабря в прямом эфире телеканала.

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.