Шоумен Барецкий назвал возможную причину своего избиения

Шоумен Стас Барецкий, которого недавно избили, допускает, что это могло произойти из-за потасовки с певцом Данко (настоящее имя Александр Фадеев. — Ред.). Кадры произошедшего 13 декабря есть в распоряжении «Известий».

На видео можно увидеть, как Барецкий в чем-то обвиняет Фадеева, вскакивает с места и толкает оппонента, а тот довольно беззлобно ему отвечает. Отмечается, что события происходят в баре «Руки Вверх» в Санкт-Петербурге.

Версии артистов относительно событий расходятся. Данко утверждает, что в тот день впервые в жизни увидел шоумена, в то время как Барецкий вспоминает потасовку с артистом и предполагает, что избиение могло произрасти из перепалки.

«У нас был большой концерт в Питере и афтерпати в баре «Руки Вверх». Я первый раз вижу этого персонажа — Барецкого. Бар был битком — человек 500, я не очень хорошо помню. Он странный персонаж, много от него было шума. Они пили, куча вискаря у них было», — рассказал Данко.

Фадеев также отмечает, что при необходимости мог бы и в одиночку справиться с шоуменом.

«Непонятный персонаж, и, честно говоря, странные обвинения. Если бы у меня были проблемы, я бы лично ему настучал в рожу. Я же не [певец Григорий] Лепс, чтобы прятаться за охрану», — резюмировал певец, добавив, что намерен закрыть эту ситуацию в течение ближайших дней.

Со своей стороны, Барецкий отмечает то, что он и Фадеев сидели за соседними столами и между ними случился конфликт.

«Мы с ним сначала смеялись, улыбались, потом поконфликтовали, я на него поднаехал, немножко похватали друг друга. Я грубо его приобнял, ткнул кулаком, переборщил. Поцапались немножко. Я думаю, может быть, он обиделся или еще чего. Там были его знакомые какие-то, после этого, может быть, и произошла эта ситуация. Народу много было, может, охранники не поняли просто. Зла-то у меня на него нет, просто я как шебутной себя вел, а он, может быть, обиделся. Когда я выходил, сразу напали — ждали меня», — рассказал Барецкий.

Ранее, 11 декабря, в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после избиения и ограбления шоумена и музыканта Стаса Барецкого. Заявление об инциденте в правоохранительные органы утром в воскресенье написал сам Барецкий. Он сообщил, что у входа в клуб его избили неизвестные, также у него пропали телефон и 120 тыс. рублей.