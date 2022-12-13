Роспотребнадзор сообщил об опасности употребления «кротовухи»

Роспотребнадзор выпустил предупреждение об опасности употребления спиртовой настойки «кротовуха» после того, как в российских соцсетях распространился видеоролик с мужчиной, который дегустирует настоянный на тушке крота раствор.

«Употребление кротовухи представляет смертельную опасность, так как кроты часто заражаются глистами и могут быть переносчиками инфекций», — указано 13 декабря в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Специалисты также отметили, что спирт не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. В некоторых местностях 70–80% поголовья норных зверьков могут быть поражены круглыми глистами, обитающими в их желудках, уточняет Роспотребнадзор.

«Употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации», — заявили в надзорном ведомстве.

Ранее, в октябре, главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин предупредил о риске впасть в кому из-за приема успокоительных настоек. Врач объяснил, что бесконтрольный, систематический, не дозированный прием спиртосодержащих настоек может привести к формированию зависимости и грозит острым отравлением и даже погружением в коматозное состояние.

7 августа врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная сообщила, что сделанные в домашних условиях алкогольные настойки могут оказать негативное влияние на здоровье. По ее словам, качественный алкоголь можно приготовить только с помощью специального оборудования и при соблюдении определенных технологий. Домашняя же продукция непременно будет менее качественной и потому более опасной.