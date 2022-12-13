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Захарова указала на путь «мегафонной дипломатии» Совета Европы в общении с РФ

Захарова: Совет Европы встал на путь «мегафонной дипломатии» в общении с Россией
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Фото: Global Look Press/Council of Europe Parliamentary
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Совет Европы (СЕ) встал на путь «мегафонной дипломатии» в общении с Россией. Таким образом во вторник, 13 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала письмо генсека Совета Европы (СЕ) Марии Пейчинович-Бурич, адресованное главе МИД России Сергею Лаврову.

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«Прежде чем высказываться по существу этого послания, надо внимательно его изучить. К сожалению, Совет Европы встал на путь «мегафонной дипломатии» в общении с нами. В Страсбурге поспешили предать огласке и опубликовать это письмо фактически одновременно с его передачей российским официальным представителям», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Как подчеркнула Захарова, это наглядно демонстрирует, что речь идет не о желании вступить в содержательный диалог с Россией, а о пропагандистской акции. Дипломат отметила, что СЕ разрушил общее гуманитарно-правовое пространство на континенте в угоду русофобскому большинству.

«Смысл, видимо, в том, чтобы показать, как Совет Европы якобы радеет о правах человека в России, а наша страна, напротив, «уклоняется» от выполнения своих международных обязательств», — пояснила Захарова.

Днем ранее на сайте СЕ было опубликовано письмо генсека организации к Лаврову. В документе генсек призывает Россию соблюдать постановление ЕСПЧ, а также подчеркивает, что комитет министров СЕ реализует новую стратегию надзора по вопросам, касающимся России. На данный момент комитетом министров рассматривается 2227 связанных с Россией дел, говорится в письме.

Конфликтолог Денис Денисов в беседе с «Известиями» сказал, что требования Совета Европы к России политически мотивированны, поэтому их реализация не стоит на повестке дня. По словам эксперта, ожидать, что подобный призыв принесет какие-то результаты, не стоит.

11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении на территории страны решений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 года. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Россия не будет выплачивать компенсации иностранным агентам, присужденные решением ЕСПЧ.

15 марта Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным. Тогда в МИД РФ отметили, что это не повлияет на права и свободы граждан РФ. В МИДе также подчеркнули, что в российской конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.

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