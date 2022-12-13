Жителей Самарской области предостерегли от выхода на лед

В Самарской области в связи с понижением температуры воздуха продолжается образование льда в водоемах. Об этом во вторник, 13 декабря, пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление МЧС. В ведомстве предупредили местных жителей, что выход на лед опасен.

Как говорится в сообщении, ледостав наблюдается сейчас на реках Сок, Чапаевка, Самара и Большой Кинель. Также ледостав наблюдается на Волге в районе Тольятти. У Самары и села Зольное — забереги.

В МЧС предупредили, что в устьях рек и их притоках прочность льда обычно слабая. Также непрочным лед является в местах быстрого течения и стоковых вод, а также в районах водной растительности, у камыша и деревьев.

Ранее, 29 ноября, в Старой Купавне Московской области восьмиклассник провалился под лед и утонул. По данным «Известий», трагедия произошла во время прогулки мальчика с другом.