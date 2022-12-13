В ходе обысков в ЕП по делу о коррупции было изъято более €1,5 млн
Полиция изъяла более €1,5 млн наличными в ходе обысков в Европарламенте (ЕП) по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил новостной портал Knack, который совместно с бельгийской газетой Le Soir опубликовал фотографию с конфискованными денежными средствами.
«В ходе обысков в Европарламенте по делу о коррупции бельгийские следователи изъяли более €1,5 млн», — сообщил портал.
Накануне агентство France Presse со ссылкой на судебный источник сообщило, что власти Греции заморозили активы вице-председателя Европарламента Евы Кайли и членов ее семьи по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре.
Отстраненная от должности заместителя главы ЕК и еще трое лиц были арестованы 11 декабря в Бельгии. За несколько дней до этого в ее доме в Брюсселе прошли обыски, в ходе которых полиция обнаружила «пакеты с купюрами». Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия Кайли.
13 декабря стало известно, что депутаты ЕП абсолютным большинством голосов (625) поддержали прекращение полномочий Кайли. Тогда же адвокат Кайли Михалис Димитракопулос опроверг все обвинения в ее адрес, заявив что она не имеет никакого отношения к деньгам из Катара и той незаконной деятельности, в которой ее подозревают.
На своем посту Кайли отвечала за связи с Ближним Востоком, а также была членом экономического комитета по расследованию коррупции в ЕС. Обозреватели европейских СМИ делают вывод, что она и другие члены Европарламента помогли Катару улучшить свой имидж в глазах западных чиновников и получить статус хозяйки чемпионата мира по футболу.
Если выдвигаемые против представителей Европарламента обвинения в коррупции будут доказаны в ходе следствия, это станет самым крупным коррупционным скандалом в Европейском парламенте за последние годы.
Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур.