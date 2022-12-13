В ходе обысков в ЕП по делу о коррупции было изъято более €1,5 млн

Knack: полиция изъяла более €1,5 млн в ходе обысков в ЕП по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022 в Катаре

13 декабря 2022, 16:22 0

Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Sascha Steinach via www.imago-im