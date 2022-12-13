Дело возбудили по факту трехдневного отсутствия тепла в МКД в Невинномысске

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту длительного отсутствия теплоснабжения в многоквартирном доме (МКД) в городе Невинномысске. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Речь идет о доме 262Б по улице Революционной, где 6 декабря была приостановлена подача тепла и горячей воды. Местные жители сняли видеоролик, в котором рассказали о проблеме, и выложили его в Сеть, после чего ситуацией заинтересовалась прокуратура.

«Благодаря вмешательству прокуратуры газоснабжение МКД возобновлено 9 декабря 2022 года», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Установлено, что управляющей компанией, ответственной за дом, с сентября этого года выступает ООО УК «Сервис-Регион». Как выяснилось, компания не заключила договор на техобслуживание газового оборудование со спецорганизацией, в связи с чем подача газа в дом была прекращена, пишет NewsTracker.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Оно объединено с делом, возбужденным ранее в отношении сотрудников этой же управляющей компании по факту аналогичных преступлений в общежитии в Невинномысске. Расследование продолжается.